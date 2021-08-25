Ученые заявили о влиянии перегородок в офисе на распространение COVID-19

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Российские ученые из Южно-Уральского университета провели гидродинамическое исследование распространения вирусов в замкнутых пространствах и пришли к выводу, что дистанция между людьми не защищает от заражения вирусами. Однако правильное расположение перегородок в закрытых помещениях, в том числе офисах, поможет снизить распространение коронавируса.

Как сообщает News.ru со ссылкой на издание Journal of Hazardous Materials, исследование проводилось на основе метода вычислительной гидродинамики, который позволил проанализировать движение капель в воздухе и определить наиболее эффективное расположение перегородок для защиты людей от вирусов в помещении.

Кроме того, планируется делать типовые конструкции таких перегородок, которые в будущем позволят людям без риска заражения работать в аэропортах и на вокзалах в обычном режиме.

Ранее американские ученые оценили вероятность госпитализации с COVID-19 среди тех, кто не прошел вакцинацию. Как сообщается в докладе, у непривитых в 29 раз больше шансов оказаться в больнице с коронавирусом. Ученые также утверждают, что прошедшие вакцинацию в пять раз меньше рискуют заразиться COVID-19.