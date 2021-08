Вероятность возникновения новой пандемии составляет 2% в год – ученые

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Итальянские ученые из Университета Падуи провели исследование, в ходе которого проанализировали все случившиеся вспышки заболеваний за последние 400 лет, среди которых чума, оспа и холера. Они пришли к выводу, что вероятность возникновения новой пандемии составляет 2 процента в год. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Pravda.Ru.

Также ученые считают, что люди 2000 года рождения могут застать новую пандемию с вероятностью 38 процентов, а повторение испанского гриппа, в результате которого погибло более 30 миллионов человек, возможно в течение 59 лет. При этом болезнь, которая может уничтожить человечество, может возникнуть в течение 12 тысяч лет.

Ранее американские ученые из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование, в результате которого обнаружили антитело, способное бороться со всеми известными мутациями коронавируса.