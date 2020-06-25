Ученые выяснили, что находится на обратной стороне Луны

12:15
Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii
Ученые рассказали, чем обратная сторона Луны отличается от видимой, сообщает Eurekalert.
В частности, отметины, которые расположены на видимой стороне спутника Земли, считались морями. Такие же пятна были видны и на обратной стороне, однако выяснилось, что они являются кратерами, имеющими вулканическое происхождение.
Также стало известно, что они покрывают лишь небольшую часть обратной стороны, а именно 1%. На видимой стороне подобные кратеры расположены на примерно трети поверхности. Почему они так отличаются друг от друга, ученые не могли объяснить.
Согласно данным нового исследования, проведенного американскими и японскими учеными, неоднородность поверхности Луны объясняется неравномерным распределением веществ группы KREEP (калий, церий, эрбий, европий, фосфор). Отмечается, что тепло, исходящее от их радиоактивного распада, расплавляет твердые породы.
Это и является причиной появления кратеров. Кроме того, по мнению ученых, на видимой стороне также имеются породы, обогащенные радиоактивным ураном, калием и торием. Это также способствовало возникновению кратеров.
Ранее в NASA предложили построить радиотелескоп внутри кратера Луны. Считается, что он будет самым большим радиотелескопом с полной апертурой в Солнечной системе. Ученые полагают, что он будет обладать весомыми преимуществами по сравнению с устройствами, расположенными на Земле.
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