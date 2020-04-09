В NASA планируют построить радиотелескоп внутри кратера Луны

16:09
Фото: nasa.gov
В NASA планируют построить гигантский радиотелескоп в кратере Луны, сообщает официальный сайт агентства.
В NASA планируют, что он будет самым большим радиотелескопом с полной апертурой в Солнечной системе. В настоящий момент этот рекорд принадлежит китайской разработке FAST, которая обладает диаметром 500 метров. Радиотелескоп NASA будет превосходить его в два раза.
Согласно проекту строительства, внутри лунного кратера развернут проволочную сетку размером от трех до пяти километров. В центре конструкции разместят подвесной приемник. Работы будут осуществляться роботами-роверами DuAxel.
Ученые полагают, что он будет обладать весомыми преимуществами по сравнению с устройствами, расположенными на Земле. Так, он сможет наблюдать Вселенную на таких длинах волн, которые отражаются ионосферой нашей планеты. Кроме того, Луна будет свободна от радиопомех, наземных источников и солнечных радиошумов.
Проект включили в программу Innovative Advanced Concepts. Руководитель проекта Саптарши Бандьопадхьяй подчеркнул, что новый радиотелескоп будет иметь очевидные преимущества перед наземными и орбитальными радиотелескопами.
Ранее стало известно, что российский космический аппарат планируют отправить на Луну 1 октября 2021 года. Он проведет исследование грунта спутника Земли.
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