В NASA планируют построить радиотелескоп внутри кратера Луны

Фото: nasa.gov

В NASA планируют построить гигантский радиотелескоп в кратере Луны, сообщает официальный сайт агентства.

В NASA планируют, что он будет самым большим радиотелескопом с полной апертурой в Солнечной системе. В настоящий момент этот рекорд принадлежит китайской разработке FAST, которая обладает диаметром 500 метров. Радиотелескоп NASA будет превосходить его в два раза.

Согласно проекту строительства, внутри лунного кратера развернут проволочную сетку размером от трех до пяти километров. В центре конструкции разместят подвесной приемник. Работы будут осуществляться роботами-роверами DuAxel.

Ученые полагают, что он будет обладать весомыми преимуществами по сравнению с устройствами, расположенными на Земле. Так, он сможет наблюдать Вселенную на таких длинах волн, которые отражаются ионосферой нашей планеты. Кроме того, Луна будет свободна от радиопомех, наземных источников и солнечных радиошумов.

Проект включили в программу Innovative Advanced Concepts. Руководитель проекта Саптарши Бандьопадхьяй подчеркнул, что новый радиотелескоп будет иметь очевидные преимущества перед наземными и орбитальными радиотелескопами.

Ранее стало известно, что российский космический аппарат планируют отправить на Луну 1 октября 2021 года. Он проведет исследование грунта спутника Земли.