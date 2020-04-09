Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:09

В NASA планируют построить радиотелескоп внутри кратера Луны

наука за рубежом

Фото: nasa.gov

В NASA планируют построить гигантский радиотелескоп в кратере Луны, сообщает официальный сайт агентства.

В NASA планируют, что он будет самым большим радиотелескопом с полной апертурой в Солнечной системе. В настоящий момент этот рекорд принадлежит китайской разработке FAST, которая обладает диаметром 500 метров. Радиотелескоп NASA будет превосходить его в два раза.

Согласно проекту строительства, внутри лунного кратера развернут проволочную сетку размером от трех до пяти километров. В центре конструкции разместят подвесной приемник. Работы будут осуществляться роботами-роверами DuAxel.

Ученые полагают, что он будет обладать весомыми преимуществами по сравнению с устройствами, расположенными на Земле. Так, он сможет наблюдать Вселенную на таких длинах волн, которые отражаются ионосферой нашей планеты. Кроме того, Луна будет свободна от радиопомех, наземных источников и солнечных радиошумов.

Проект включили в программу Innovative Advanced Concepts. Руководитель проекта Саптарши Бандьопадхьяй подчеркнул, что новый радиотелескоп будет иметь очевидные преимущества перед наземными и орбитальными радиотелескопами.

Ранее стало известно, что российский космический аппарат планируют отправить на Луну 1 октября 2021 года. Он проведет исследование грунта спутника Земли.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать