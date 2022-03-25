До конца марта москвичи смогут увидеть в небе Международную космическую станцию

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В небе над Москвой можно будет увидеть пролет Международной космической станции до 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба Музея космонавтики в Москве.

Яркая точка будет двигаться с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. Станцию можно будет увидеть в сумерках.

"На фоне темного вечернего неба мы видим станцию как яркую движущуюся звезду. Эти условия возникают после заката или рано утром перед восходом солнца. Также для наблюдения необходимо условие ясного, безоблачного неба", – отметил научный сотрудник музея Александр Фарафонов.

Так, МКС можно будет увидеть 26 марта в 20:29–20:33, 27 марта – в 19:41–19:47, 28 марта – в 20:30–20:34, 29 марта – в 19:42–19:48, 30 марта – в 20:31–20:35, 31 марта – в 19:42–19:48.

Ранее сообщалось, что белок коронавируса начали выращивать на борту Международной космической станции. Уточняется, что на станцию нуклеокапсидный белок коронавируса был доставлен на корабле "Союз МС-21". В настоящее время идет процесс кристаллизации белка.

