Белок коронавируса начали выращивать на МКС

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Белок коронавируса начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Уточняется, что на станцию нуклеокапсидный белок коронавируса был доставлен на корабле "Союз МС-21". В настоящее время идет процесс кристаллизации белка.

Эксперимент, который проводит космонавт Денис Матвеев, планируют завершить перед возвращением на Землю корабля "Союз МС-19".

О том, что белки коронавируса отправят на МКС, ранее сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. Он рассказал, что эксперимент с выращиванием кристаллов белка пройдет в течение восьми дней. Затем образцы отправят на Землю для изучения.

Ранее сообщалось, что космонавты МКС протестируют систему Bioprint FirstAid, которая нужна для изготовления бинтов на борту станции. Специальный принтер печатает бинты на основе человеческих клеток кожи и определенных биологических чернил. Составляющие смешиваются, и образуется похожее на гипс покрытие, которое можно наложить на рану.

По словам специалистов, при отсутствии гравитации бинты и другие средства для перевязки ран могут не давать нужного результата. Однако FirstAid работает вручную и не нуждается в зарядке.

