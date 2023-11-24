Американская нейросеть сочла подделкой фото лунной миссии США

Фото: nasa.gov

Нейросеть США назвала подделкой фото лунной миссии США, сообщили Владимиру Путину на выставке в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

В ходе осмотра глава государства ознакомился с решениями Сбербанка по распознанию фейковых снимков и видео. Руководитель направления по исследованию данных Сбера Николай Герасименко рассказал об опыте работы с нейросетью от американской компании Google. Исследователи предложили ей изучить снимок лунной миссии США.

"Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими. В то же время фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает", – заявил Герасименко Путину.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, уточнил, что подобные выводы сделала американская, а не российская нейросеть.

"Интересно", – ответил на это Путин.

Ранее Греф заявил, что у каждого человека в ближайшие пять лет появится персональный помощник, основанный на ИИ. По способностям он превысит ранее существовавшие технологии, уточнил глава Сбера. Он выразил уверенность в том, что ИИ дает человеку "супервозможности".

"Актуальный репортаж": конференция по искусственному интеллекту открылась в столице