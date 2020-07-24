В Германии проведут концерт на 4 тыс человек для эксперимента с коронавирусом

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Около четырех тысяч человек примут участие в "коронавирусном эксперименте" на живом концерте немецкого исполнителя Тима Бенджко, передает газета The Guardian. Ученые обеспечат участников "устройствами для отслеживания контактов" и флюоресцентным антисептиком, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Предполагается, что это позволит понять, что можно сделать, чтобы предотвратить распространение вируса на мероприятиях с большим скоплением людей. Ученые также рассчитывают визуализировать распространение заболевания при помощи дым-машин и аэрозолей. Концерт пройдет в Лейпциге на крытом стадионе 22 августа.

Ранее американские исследователи признали дистанцию в два метра при коронавирусе небезопасной. Ученые сделали компьютерное моделирование движения частиц слюны в воздухе, которое показало, что ветер разной интенсивности может разнести их на шесть метров за полторы секунды.

Ученые финского университета Аалто также смоделировали, как частицы коронавируса распространяются в помещении при кашле и сколько времени находятся в воздухе. Они пришли к выводу, что облако частиц распространяется дальше местонахождения кашляющего, а на его ослабевание уходит несколько минут.