05:17Наука
Билл Гейтс инвестировал 12 млн долларов в стартап, борящийся с выбросами метана от коров
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс инвестировал 12 миллионов долларов в стартап Rumin8, который планирует снижать уровень метана, выделяемый коровами в атмосферу с помощью кормовой добавки для скота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Билл Гейтс присоединился к группе миллиардеров, инвестирующих в австралийский стартап в области климатических технологий, который планирует изменить животноводческую отрасль, выделяющую метан, с помощью выращенной в лаборатории кормовой добавки", – указано в статье.
Уточняется, что австралийская компания занимается разработкой кормовых добавок для домашнего скота из активного ингредиента, содержащегося в красных водорослях. Компания воспроизводит компонент бромоформ синтетическим путем.
Ранее Гейтс заявил, что скоро человечество перейдет на искусственное мясо. По его мнению, синтетическое мясо в будущем станет значительно дешевле натурального.
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