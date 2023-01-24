Билл Гейтс инвестировал 12 млн долларов в стартап, борящийся с выбросами метана от коров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс инвестировал 12 миллионов долларов в стартап Rumin8, который планирует снижать уровень метана, выделяемый коровами в атмосферу с помощью кормовой добавки для скота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Билл Гейтс присоединился к группе миллиардеров, инвестирующих в австралийский стартап в области климатических технологий, который планирует изменить животноводческую отрасль, выделяющую метан, с помощью выращенной в лаборатории кормовой добавки", – указано в статье.

Уточняется, что австралийская компания занимается разработкой кормовых добавок для домашнего скота из активного ингредиента, содержащегося в красных водорослях. Компания воспроизводит компонент бромоформ синтетическим путем.

Ранее Гейтс заявил, что скоро человечество перейдет на искусственное мясо. По его мнению, синтетическое мясо в будущем станет значительно дешевле натурального.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!