Reuters: археологи в Нидерландах обнаружили деревянный башмак возрастом 500 лет

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Деревянный башмак 36 размера, возраст которого составил 500 лет, найден в выгребной яме нидерландского города Алкмар, передает агентство Reuters.

"Традиционные нидерландские деревянные башмаки, или кломпы, широко известны по всему миру и сегодня продаются в Нидерландах в качестве сувенира. Недавняя находка башмака возрастом 500 лет показала, насколько широко подобная обувь была распространена в прошлом", – говорится в публикации.

По словам археолога Зильке Ланге, башмаки ассоциируется в первую очередь с фермерами, носившими их во время работ. Однако благодаря находке удалось выяснить, что такую обувь использовали и жители городов в повседневной жизни.

Ранее археологи обнаружили на юго-востоке Сицилии остатки древнеримского поселения, датируемого II–IV веками нашей эры. Кроме жилых построек, археологи обнаружили колонны с росписями, фонтаны с мраморными бассейнами и фрагменты римской керамики с характерным красным покрытием.

Открытие позволяет лучше понять экономическую жизнь римлян в Сицилии.