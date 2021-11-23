Ученые нашли способ обезвредить COVID-19

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Российские ученые из МГУ имени Ломоносова нашли способ, который поможет эффективно обезвредить коронавирус с помощью света. Об этом сообщается на сайте "Годнауки.рф".

В ходе исследования эксперты использовали фотосенсибилизатор, который вызывает чувствительность к свету. Вещество связывается с S-белком, который играет ключевую роль в прикреплении вируса к клетке человека. При освещении фотосенсибилизатор активирует кислород, который окисляет и разрушает вирус.

"Мы использовали разработанный на нашей кафедре метод динамического докинга и сравнили способность разных катионных фотосенсибилизаторов связываться со спайковыми белками трех коронавирусов: SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2", – отметил соавтор работы Владимир Федоров.

Ученые считают, что фотосенсибилизатор поможет в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России завершается работа над новым экспресс-тестом на COVID-19, который должен стать самым точным в отношении новых мутаций в геноме патогена.

Экспресс-тест разрабатывают специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это первый в России набор реагентов, который работает на основе изотермической амплификации.

