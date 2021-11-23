В России нашли способ создать "долгую" вакцину от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев считает, что основная причина короткого периода действия вакцин от коронавируса кроется не в мутациях. Об этом он рассказал Life.ru.
Эксперт подчеркнул, что препараты действуют только на одну разновидность иммунитета. Эффект вакцинации продлится много лет, если препарат будет стимулировать клеточный иммунитет.
"Причина того, что мы сейчас вводим препарат каждые полгода, на мой взгляд, заключается в том, что вакцины, которые сейчас существуют, – и наши, и зарубежные, – они не стимулируют клеточный иммунный ответ, а стимулируют только гуморальный, то есть только выработку антител", – объяснил Зверев.
По мнению профессора, разработка препарата, который бы действовал 5–10 лет, будет зависеть от новых штаммов, с которыми придется столкнуться. Зверев подчеркнул, что выработанные при контакте с инфекцией антитела в любом случае со временем исчезают, это нормально.
"Антитела не могут все время сохраняться в том количестве, в котором они появляются после иммунизации или заболевания. Они рано или поздно истощаются, они не нужны. Если бы у нас все антитела после всех заболеваний сохранялись, у нас кровь была бы как кирпич, она была бы забита всеми этими антителами", – пояснил он.
Ранее врач функциональной диагностики, терапевт Анна Баранова рассказала, что к снижению иммунитета и ослаблению реакции на вакцину может привести авитаминоз, текущие инфекции или хронические заболевания. Однако все это не является противопоказаниями к вакцинации.
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