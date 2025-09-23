Комета Lemmon станет видна невооруженным глазом в конце октября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Россияне смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) в начале октября. Об этом сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Комету Lemmon впервые обнаружили 3 января 2025 года. Астрономы отмечают, что сейчас она увеличивает яркость быстрее прогноза.

По расчетам специалистов, уже через 10–14 дней, в начале октября, комета достигнет 5-й звездной величины – ее можно будет разглядеть в бинокли на ночном небе по всей территории страны.

В настоящее время Lemmon находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, но оно стремительно сокращается – на 5 миллионов километров каждые сутки.

"Через 10 дней, 3 октября, небесное тело будет находиться в 150 миллионах километров, а 21 октября пройдет на минимальном от Земли расстоянии менее 90 миллионов километров", – говорится в сообщении.

Своего пика яркости комета достигнет в конце октября – начале ноября, когда станет объектом 2–4-й звездной величины и будет видна без оптических приборов.

Сейчас небесное тело движется в направлении созвездия Большой Медведицы, а в момент максимальной яркости будет находиться в созвездиях Змеи и Змееносца.

По словам астрономов, сейчас комету можно увидеть в любительский телескоп.

Ранее профессор Сергей Язев оценил видимость кометы C/2025 A6 в странах Северного полушария. По его словам, Lemmon будет видна во всех государствах, расположенных в высоких и умеренных широтах Земли.