Ученые рассказали, как быстрее засыпать и лучше высыпаться

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Ученые из Техасского университета в Остине нашли простой и эффективный способ быстро засыпать и лучше выспаться, сообщают "Дни.ру".

Специалисты посоветовали принимать горячую ванну перед тем, как ложиться спать. В действенности этого метода ученые убедились после тщательных исследований. Они провели более пяти тысяч наблюдений.

Как уточнили сотрудники Техасского университета, за час до сна у человека обычно немного понижается температура тела. Под утро она падает до минимально допустимой отметки, а затем вновь начинает расти. Таким образом, температура тела выступает в роли биологического будильника, пояснили ученые.

По их словам, благодаря улучшению циркуляции крови после теплой ванны тело начинает быстрее удалять излишнее тепло, что помогает "обмануть" температурный цикл сна. Специалисты рекомендовали принимать водные процедуры за час–два до сна, причем температура воды должна быть в районе +40–42 градусов. После такой ванны человек засыпает в среднем на десять минут быстрее, рассказали исследователи.

Ранее ученые из Колорадского университета в Боулдере (США) выяснили, что дефицит сна провоцирует инсульт. В опросе приняли участие 24 человека в возрасте от 44 до 62 лет. Опыт показал, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, которые препятствуют нормальной работе кровеносных сосудов. Авторы исследования считают, что дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий, что может привести к инсульту.