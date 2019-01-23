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10:31

Черную дыру в центре Млечного пути удалось измерить

наука

10:31

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Фото: depositphotos/Juric.P

Группа ученых из Голландии впервые получила конкретные данные о размерах "видимой части" гигантской черной дыры в центре Млечного Пути, сообщает портал "Мир 24".

Наблюдения проводились при помощи виртуального радиотелескопа GMVA. Специалисты считают, что часть дыры не только асимметрична, но и очень небольшая по размерам. Астрономы задаются вопросом, почему в центре нашей галактики нет струй плазмы, которые обычно выпускают активные черные дыры. Судя по всему, радиоволновое излучение возникает в окружающем ее газопылевом диске.

Исследования продолжаются, и специалисты надеются получить данные благодаря более детальным космическим изображениям.

Ранее ученые создали первую трехмерную виртуальную модель сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Благодаря модели можно вычислить точную силу ее свечения во время очередного "обеда". По словам Йорди Давелар из университета святого Радбода в Неймегене, модель вырабатывает самую реалистичную на данный момент картинку того, как выглядит окружение черной дыры.

Японские астрофизики обнаружили загадочный невидимый объект в ядре Млечного Пути, который блуждает по межзвездной среде. По мнению ученых, речь может идти о черной дыре с массой в 32 раза больше солнечной. Сверхмассивные черные дыры массой в несколько миллиардов Солнц существовали уже в первых галактиках, а значит, они не начали расти с "нуля". Чтобы объяснить их происхождение, ученые ищут "черные дыры промежуточной массы", которые могли бы стать "зародышами" для сверхмассивных дыр.

наука

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