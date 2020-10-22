Ученые узнали, с чем связаны математические способности у детей

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Немецкие нейробиологи занялись изучением связи между вариациями определенных генов, объемом коры головного мозга и математическими способностями у детей. Об этом говорится в материале издания PLOS Biology.
По словам ученых, математические способности передаются по наследству и связаны с несколькими генами, экспрессирующими белки в мозге. При этом данная закономерность не была доказана, не выявлены гены, влияющие на развитие мозга у детей.
В результате исследователи из Института когнитивных исследований человека и мозга Макса Планка под руководством нейропсихолога Майкла Скейде вместе с коллегами из Лейпцигского университета и Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера провели исследование по данному вопросу.
Эксперты пытались спрогнозировать склонности дошкольников к математике в младших классах. Позднее их предположения и заключения проверялись на практике.
Так, в исследовании приняли участие 178 обычных детей от трех до шести лет, у которых не было специальной математической подготовки. Спустя несколько лет научные специалисты сравнили полученные данные с тем, как ребята написали тесты по математике. В момент сдачи им было от семи до девяти лет.
Эксперты применяли методы генотипирования и визуализации головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. Для этого было проанализировано 18 генетических вариантов однонуклеотидных полиморфизмов, которые влияют на блок ДНК. Речь идет и о 10 генах, которые по предыдущим работам признали связанными с математическими способностями.
В итоге обнаружилось, что ген ROBO1 регулирует пренатальный рост самого внешнего слоя нервной ткани в головном мозге и объем серого вещества в правой теменной коре. Данная часть мозга, по словам специалистов, важна при формировании представления о количестве и развитии системы обработки данных.
В связи с чем анатомические различия, определяемые этим геном, формируются в самом раннем возрасте.
В конце сентября сборная России заняла второе место на Международной математической олимпиаде. Она прошла в онлайн-формате в формате двух туров 21 и 22 сентября.
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