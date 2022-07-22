Российские космонавты совершат три полета на американских кораблях Crew Dragon

Фото: ТАСС/AP/Chris O'Meara
Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon по соглашению с США о перекрестных полетах на МКС, сообщает РИА Новости.
Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко рассказал, что соглашение подразумевает полеты на пятом, шестом и десятом Dragon.
Первый российский космонавт, который войдет в такой экипаж, – Анна Кикина. Она полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Ее коллеги должны полететь на корабле Союз 21 сентября. Сейчас Кикина проходит экзаменационную комплексную тренировку без своего экипажа, выполняя работу не только своего направления, но и остальных участников полета.
Ранее сообщалось, что в состав экипажа также вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, которые будут командиром и пилотом соответственно. Специалистом миссии-1 станет астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката. Кикина же будет специалистом миссии-2.
В состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" попали космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франсиско Рубио.
"Роскосмос" и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей. Отмечается, что данный документ будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: