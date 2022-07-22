Российские космонавты совершат три полета на американских кораблях Crew Dragon

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Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon по соглашению с США о перекрестных полетах на МКС, сообщает РИА Новости.

Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко рассказал, что соглашение подразумевает полеты на пятом, шестом и десятом Dragon.

Первый российский космонавт, который войдет в такой экипаж, – Анна Кикина. Она полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Ее коллеги должны полететь на корабле Союз 21 сентября. Сейчас Кикина проходит экзаменационную комплексную тренировку без своего экипажа, выполняя работу не только своего направления, но и остальных участников полета.

Ранее сообщалось, что в состав экипажа также вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада, которые будут командиром и пилотом соответственно. Специалистом миссии-1 станет астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката. Кикина же будет специалистом миссии-2.

В состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" попали космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франсиско Рубио.

"Роскосмос" и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей. Отмечается, что данный документ будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции.