"Роскосмос" перенес дату отстыковки модуля "Пирс" от МКС

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Отстыковка и затопление модуля "Пирс" российского сегмента МКС перенесены на субботу, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Специалисты ракетной космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля "Наука", приняли решение назначить затопление модуля "Пирс" на 24 июля", – говорится в сообщении.

Изначально отстыковку планировали произвести в пятницу, 23 июля. Уточняется, что затопление модуля произойдет в несудоходном районе Тихого океана через несколько часов после отстыковки.

Отстыковка "Пирса" освободит место для многофункционального лабораторного модуля "Наука". В среду, 21 июля, он был запущен с космодрома Байконур на ракете "Протон-М" и выведен на околоземную орбиту.