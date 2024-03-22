22 марта, 18:03Наука
Возвращение корабля "Союз МС-24" перенесли на 6 апреля
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
Возвращение корабля "Союз МС-24" перенесли на 6 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос".
"Возвращение Олега Новицкого, Марины Василевской, а также астронавта NASA Лорал О'Хары на корабле "Союз МС-24" запланировано на 6 апреля", – говорится в сообщении.
Между тем пуск "Союза-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" состоится в резервную дату 23 марта. Решение об этом приняла госкомиссия.
До этого пуск ракеты "Союз-2.1а", которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-25", был отменен. Отмена пуска произошла в автоматическом режиме.
Ракета "Союз-2.1б" достигла околоземной орбиты
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