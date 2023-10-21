Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

Фото: isro.gov.in

Индия успешно провела первый запуск ракеты в рамках предстоящей собственной орбитальной пилотируемой миссии, передает РИА Новости.

Немногим ранее сообщалось о перенесении запуска ракеты. Глава индийского космического агентства Сридхара Сомнатх заявил, что запуск двигателя не произошел в штатном режиме, специалистам нужно выяснить, что пошло не так.

Запуск ракеты был перенесен сначала с 08:00 (05:30 по московскому времени) на 08:30 (06:00), а затем на 08:45 (06:15). В итоге новое время запуска назначили на 10:00 (07:30). В рамках нового запуска модуль экипажа успешно отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил получившую название Гаганьян миссию по отправке на орбиту национального экипажа. Согласно программе миссии, перед первым полетом с астронавтом на борту должны будут пройти два беспилотных полета.

По расчетам ученых, при первом таком полете модуль должен отделиться от ракеты на высоте 17 километров и спуститься на воду. Далее модулю поднимут сотрудники ВМС Индии из Бенгальского залива.

До этого Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1. Ракета-носитель PSLV C57 со станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Ожидается, что аппарат выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

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