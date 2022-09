Ученые назвали точное количество муравьев на Земле

Фото: depositphotos/turtleman

Ученые пересчитали всех муравьев, обитающих на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences сообщает РИА Новости.

По данным исследователей, общее количество муравьев на планете достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов). Их общая биомасса равна 12 мегатоннам. Данный показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.

Анализ основывается на 489 исследованиях, которые были проведены на всех континентах в основных экосистемах и средах обитания муравьев. Ученые отметили, что численность этих насекомых распределяется по Земле неравномерно, большая часть особей обитает в тропиках.

Ранее сообщалось, что группе исследователей из Франции удалось научить муравьев находить раковые клетки. Во время опытов насекомым предлагались образцы тканей – с раковыми клетками и без них. Для тренировки зараженные ткани обрабатывали сахарным сиропом. Когда после этого муравьям предлагали образцы безо всякого сиропа, они упорно бежали к больным тканям, полностью игнорируя здоровые.