Ученые назвали точное количество муравьев на Земле

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Ученые пересчитали всех муравьев, обитающих на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences сообщает РИА Новости.
По данным исследователей, общее количество муравьев на планете достигает 20 квадриллионов (единица с 15 нулями, или миллион миллиардов). Их общая биомасса равна 12 мегатоннам. Данный показатель превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.
Анализ основывается на 489 исследованиях, которые были проведены на всех континентах в основных экосистемах и средах обитания муравьев. Ученые отметили, что численность этих насекомых распределяется по Земле неравномерно, большая часть особей обитает в тропиках.
Ранее сообщалось, что группе исследователей из Франции удалось научить муравьев находить раковые клетки. Во время опытов насекомым предлагались образцы тканей – с раковыми клетками и без них. Для тренировки зараженные ткани обрабатывали сахарным сиропом. Когда после этого муравьям предлагали образцы безо всякого сиропа, они упорно бежали к больным тканям, полностью игнорируя здоровые.
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