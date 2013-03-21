Реформу РАН должны проводить сами ученые – академик РАЕН Агеносов

Реформа Российской академии наук действительно нужна, но проводить ее должны сами ученые. А слова министра Ливанова о "дееспособном возрасте ученых" звучат оскорбительно, рассказал в эфире "Москва FM" академик Российской Академии Естественных наук, доктор филологических наук, профессор Владимир Агеносов.

"Это оскорбление многих ученых. Виталий Гинзбург, недавно умерший, стал нобелевским лауреатом в 87 лет. Дееспособность не определяется возрастом", - отметил ученый.

По его словам, новый научный совет попытается ограничить науку своими задачами и забрать себе экономические средства РАН.

Напомним, министр образования и науки Дмитрий Ливанов объявил о своем намерении сократить независимость Российской академии наук. Министр собирается создать альтернативную научную организацию. По его словам, в нее войдут "ученые дееспособного возраста".