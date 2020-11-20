Ученые нашли на рисунках Леонардо да Винчи человеческую ДНК

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Австрийские и итальянские ученые нашли человеческую ДНК на 7 рисунках Леонардо да Винчи. Отчет об итогах исследования представлен в журнале Frontiers in Microbiology.

Эксперты использовали для работы инновационный геномный подход Nanopore, который сочетает метод секвенирования третьего поколения с протоколом амплификации генома (WGA).

По словам исследователей, метод настолько чувствительный, что его можно считать отличным инструментом для изучения предметов искусства, оценивания микробиом.

Исследователей удивило большое количество бактерий. Ученые считают, что большую часть из них оставили во время работ по реставрации картин. Также эксперты обнаружили большое количество человеческой ДНК, однако у исследователей нет оснований считать, что то ДНК да Винчи.

Ученые предположили, что эти следы также оставляли реставраторы на протяжении многих лет.

Ранее испанские ученые нашли древнейшие образцы шерсти млекопитающих. Находкам, как отмечают палеонтологи, 105 и 110 миллионов лет.