Испанские ученые нашли древнейшие образцы шерсти млекопитающих

Фото: nature.com
Испанские ученые нашли уникальные образцы янтаря в провинции Теруэль. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.
В одном из образцов исследователи обнаружили перья динозавров, во втором – самые древние в мире волосы млекопитающих. Находкам, как отмечают палеонтологи, 105 и 110 миллионов лет.
Исследователи заявляют, что волоски сохранились очень хорошо, – на них присутствует характерный рисунок в виде чешуек. Ученые предполагают, что обнаруженная находка – это небольшая прядь шерсти древнего животного.
В настоящее время образцы находятся в Палеонтологическом музее Арагона.
Ранее в Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин обнаружил скелет динозавра возрастом 69 миллионов лет. Мальчик сделал находку во время путешествия со своим отцом.