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Наука

15:08

Испанские ученые нашли древнейшие образцы шерсти млекопитающих

наука

Фото: nature.com

Испанские ученые нашли уникальные образцы янтаря в провинции Теруэль. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

В одном из образцов исследователи обнаружили перья динозавров, во втором – самые древние в мире волосы млекопитающих. Находкам, как отмечают палеонтологи, 105 и 110 миллионов лет.

Исследователи заявляют, что волоски сохранились очень хорошо, – на них присутствует характерный рисунок в виде чешуек. Ученые предполагают, что обнаруженная находка – это небольшая прядь шерсти древнего животного.

В настоящее время образцы находятся в Палеонтологическом музее Арагона.

Ранее в Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин обнаружил скелет динозавра возрастом 69 миллионов лет. Мальчик сделал находку во время путешествия со своим отцом.

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