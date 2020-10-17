Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

06:42

В Канаде 12-летний ребенок нашел скелет динозавра возрастом 69 млн лет

наука дети за рубежом

Фото: depositphotos/krugloff

В Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин обнаружил скелет динозавра возрастом 69 млн лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что мальчик сделал находку во время путешествия со своим отцом. Они сфотографировали скелет и отправили снимки в Королевский музей палеонтологии имени Тиррелла.

Позднее в музее произвели идентификацию и выслали на место группу палеонтологов.

"Это довольно удивительно, когда можно найти что-то реальное, например, сделать настоящее открытие динозавра", – заявил Нейтан.

Как пишет Министерство охраны природы Канады, подросток нашел фрагмент кости от руки молодого гадрозавра. Этот динозавр является "утконосым".

Ранее ученые нашли крокодила, жившего на Земле 70 миллионов лет назад. Специалисты отнесли его к вымершему семейству себецид.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать