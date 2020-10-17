В Канаде 12-летний ребенок нашел скелет динозавра возрастом 69 млн лет

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В Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рашкин обнаружил скелет динозавра возрастом 69 млн лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что мальчик сделал находку во время путешествия со своим отцом. Они сфотографировали скелет и отправили снимки в Королевский музей палеонтологии имени Тиррелла.

Позднее в музее произвели идентификацию и выслали на место группу палеонтологов.

"Это довольно удивительно, когда можно найти что-то реальное, например, сделать настоящее открытие динозавра", – заявил Нейтан.

Как пишет Министерство охраны природы Канады, подросток нашел фрагмент кости от руки молодого гадрозавра. Этот динозавр является "утконосым".

Ранее ученые нашли крокодила, жившего на Земле 70 миллионов лет назад. Специалисты отнесли его к вымершему семейству себецид.