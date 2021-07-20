Генетик рассказал, зачем ученые в России собирают новый "Ноев ковчег"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Института функциональной геномики МГУ Петр Сергиев объяснил, зачем ученые Московского государственного университета работают над проектом биоколлекции "Ноев ковчег". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В данном проекте специалисты собирают образцы геномов живых существ, в том числе исчезающих. В перспективе их можно было бы воспроизвести с помощью клонирования.

"Уже сегодня возможно по последовательности генома, который есть у нас в компьютере, создать живой организм. Пока что это возможно только для очень маленьких геномов и очень маленьких организмов", – объяснил биолог.

Сергиев привел в пример опыты в лаборатории Хатчинсона. Местные специалисты синтезировали микоплазму из искусственно сделанного генома. Его, в свою очередь, формировали химически по последовательности из цифровых данных.

В феврале ученые рассказали о появлении в США клона черноногого хорька, вымершего более тридцати лет назад. Появление новой особи в Службе охраны рыб и дикой природы страны назвали способом увеличить генетическое разнообразие вида.