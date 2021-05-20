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Наука

10:51

Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание" в России

наука

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Илон Маск выступит на трехдневном марафоне "Новое знание" в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента страны Сергея Кириенко.

По его словам, на мероприятии будут присутствовать лучшие специалисты, занятые люди, которые смогли приехать на марафон и поделиться своими знаниями.

"Перед вами за эти три дня выступят – Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, сооснователь Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск – это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере", – уточнил Кириенко.

Ранее Илон Маск допустил, что беспилотный полет на Марс может состояться через три года – в 2024 году.

До этого он отметил, что его туристическая экспедиция на Марс намного опаснее, чем ее представляют.

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