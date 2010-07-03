Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Начался период, когда МКС видно над большей частью России. Наблюдать станцию можно после 22:00. Но возможно это в нескольких случаях: если станция освещается Солнцем и находится на таком отрезке своей траектории, когда она отражает свет так же, как Луна.
Отмечается, что станция всегда движется с запада на восток и совершает примерно один виток за полтора часа. МКС напоминает яркую быстродвижущуюся и звезду белого цвета. По мере движения и захода в тень Земли, станция может сменяться на красновато-оранжевый цвет.
Ранее в Московском планетарии рассказали, что 21 мая москвичи смогут увидеть, как Луна после полнолуния сблизится на небосводе с Юпитером. Сближение можно наблюдать с полуночи и до рассвета над южным горизонтом.
Перед этим она побывает в созвездиях Скорпиона и Девы и пройдет мимо ярких звезд – Спики и Антареса. 23 мая ночное светило окажется в созвездии Стрельца, где встретится с Сатурном.
В начале мая космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС. Захват корабля с помощью специальной руки-манипулятора провели канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг, находящиеся на станции. Дальнейшие манипуляции с кораблем осуществлялись по командам с Земли.
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