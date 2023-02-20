Мощные вспышки самого высокого класса могут произойти на Солнце 20 и 21 февраля

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышки самого высокого класса Х могут случиться на Солнце 20 и 21 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Института прикладной геофизики (ИПГ).



Так, интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек ученые обозначают латинскими буквами A, B, C, M, X, где X – самые мощные вспышки. Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого "перемешиваются", из-за чего формируется сильное магнитное поле. Его линии могут выходить за пределы более плотных слоев Солнца и разрываться.

"Вспышечная солнечная активность 20–21 февраля ожидается умеренная, есть вероятность вспышек класса Х", – отметили эксперты.

11 января Институт прикладной геофизики сообщал о сильной вспышке на Солнце. Также ночью и утром 10 января на Солнце ученые заметили три сильные вспышки, 9 января произошли несколько вспышек класса М и мощная вспышка класса Х. Ее ученые зафиксировали в третий раз с начала 2023 года.

Ранее ученый Виталий Пальчиков рассказал о необычном ускорении Земли в последние годы. Специалист объяснил, что из-за ускорения планеты в определенный момент ученым потребуется скомпенсировать этот эффект и вычесть одну секунду. Он заявил, что в настоящее время не существует исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли.

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!