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Новая сильная вспышка произошла на Солнце, сообщает Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ).

"11 января в 01:47 (по московскому времени. – Прим. ред.) в группе пятен 3186 (N25E66) зарегистрирована вспышка X1.0/2B продолжительностью 13 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", – сообщает институт.

Специалисты уточнили, что Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, а его верхние слои постоянно перемешиваются. В сочетании с высокой электропроводностью его материи создается сильное магнитное поле. Линии периодически выходят за пределы более плотных слоев звезды и разрываются. В результате разрывов появляются пятна.

"Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам", – добавили в сообщении.

Кроме этого, ночью и утром 10 января на Солнце ученые заметили три сильные вспышки, также 9 января произошли несколько вспышек класса М и мощная вспышка класса Х. Ее ученые зафиксировали в третий раз с начала 2023 года.

Ранее в Физическом институте РАН сообщили о сильной вспышке на Солнце. Начало яркой вспышки класса X1.9 ученые зафиксировали в 21:37, в 21:50 она достигла пика, в 21:57 завершилась.

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

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