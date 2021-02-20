Корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС вышел на орбиту

Фото: ТАСС/Zuma/Nasa

Ракета-носитель Antares вывела корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС) на орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета была запущена с космодрома на острове Уоллопс в США.

Космический транспорт Cygnus доставит на МКС 3,7 тонны груза. В числе направленных на станцию вещей – продовольствие, предметы первой необходимости и научное оборудование.

В составе груза выделяется суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA.

Стыковка корабля Cygnus и МКС запланирована на 22 февраля.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что в России планируется запустить в космос 29 ракет в 2021 году. Об этом он рассказал во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

