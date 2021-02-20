Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

21:01

Корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС вышел на орбиту

наука

Фото: ТАСС/Zuma/Nasa

Ракета-носитель Antares вывела корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС) на орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета была запущена с космодрома на острове Уоллопс в США.

Космический транспорт Cygnus доставит на МКС 3,7 тонны груза. В числе направленных на станцию вещей – продовольствие, предметы первой необходимости и научное оборудование.

В составе груза выделяется суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA.

Стыковка корабля Cygnus и МКС запланирована на 22 февраля.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ранее заявил, что в России планируется запустить в космос 29 ракет в 2021 году. Об этом он рассказал во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать