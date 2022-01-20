На Солнце произошла мощная вспышка класса М

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Мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце 20 января.
"Зарегистрирована вспышка класса M5.5 продолжительностью 21 минута. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы и всплесками радиоизлучения II, IV спектрального типа", – заявили в Институте прикладной геофизики имени академика Федорова Росгидромета.
По словам специалистов, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли оценивается на уровне R2. Это означает, что вспышка на Солнце может приводить к нарушению радиосвязи и сбоям в работе навигационных систем.
Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается рядом латинских букв: A, B, C, M, X, где X означает наиболее мощное излучение.
В декабре 2021 года специалисты астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) сделали снимок электрических разрядов в холодной плазме (спрайтов). Его зафиксировали благодаря метеорной установке Skyline.
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