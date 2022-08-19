Чебурашку отправят в космос второй раз в сентябре – "Роскосмос"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Фигурку главного героя мультфильма "Чебурашка" отправят в космос в качестве индикатора невесомости корабля "Союз МС-22". Полет на МКС состоится в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
"Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию", – говорится в сообщении.
Фигурку героя вручат командиру корабля Сергею Прокопьеву 24 августа. Мероприятие состоится в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, сообщили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" добавили, что в 2022 году Чебурашка отметит свое 56-летие. В космос фигурку героя отправят во второй раз Первый полет состоялся в 2016 году.
Благодаря индикатору специалисты смогут определить момент наступления невесомости. Игрушка начнет парить в воздухе кабины корабля, объяснили специалисты.
Известно, что вместе с Чебурашкой и Прокопьевым в полет отправятся космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.
Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Чебурашки на ВДНХ раздадут тонну апельсинов. Фрукты будут раздавать с 10:30 до 21:00 гостям "Союзмультпарка". Вход в павильон будет осуществляться по билетам.
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