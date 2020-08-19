Ученые нашли эффективный способ навсегда избавиться от герпеса

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Метод генной терапии поможет навегда избавиться от вируса простого герпеса ВПГ-1. К такому выводу пришли американские ученые из отделения вакцин и инфекционных заболеваний центра Фреда Хатчинсона. Об этом сообщает "Мир 24".

Ранее все исследования были направлены на подавление симптомов болезни и борьбу с рецидивами, а теперь ученые решили разрезать ДНК вируса. Для этого они задействовали два набора генетических ножниц. В результате специалисты выяснили, что вирусная ДНК восстанавливается ​​в инфицированной клетке при использовании одной пары ножниц. А если объединить два набора белков, режущих гены (мегануклеазы), то тогда она распадается.

При этом ученые считают, что разрезание эффективнее, чем стандартные ранее используемые методы. Так, применение ножниц сократило в организме "спящий" вирус на 92 процента. Снижение наблюдалось минимум месяц после лечения.

Ученые отмечают, что им впервые удалось ликвидировать большую часть герпеса.

В настоящее время ученые выясняют, можно ли данным методом лечить вирус ВПГ-2, который вызывает генитальный герпес. Клинические испытания можно будет начать минимум через три года, отмечают ученые.

Ранее американские ученые определили микроРНК, которая способствует регенерации волос. Она может стать основой для лекарств от облысения.