Профессор РАН опроверг информацию о мощнейшей магнитной буре 20 мая

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Информация о том, что 20 мая и 22–23 мая на Земле ожидается мощнейшая геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова научного сотрудника Института космических исследований РАН, доктора физико-математических наук, профессора Сергея Богачева.

"Я могу только опровергнуть эту информацию. Сеть магнитных станций, которая расположена на разных географических координатах и синхронно меряет состояние поля по всей планете. Эти данные координированно собираются в центре, модельно обрабатываются и получается прогноз, который един для всей планеты, это не индивидуальный прогноз для Москвы", – сказал Богачев.

Профессор отметил, что станции не выдают информацию о приближении мощнейшей магнитной бури, поэтому сообщения подобного рода можно назвать недостоверными. Он подчеркнул, что станции продолжают следить за геомагнитным фоном, отметив, что фиксируемые данные свидетельствуют о благоприятной и спокойной обстановке.

По словам Богачева, ближайшие магнитные бури ожидаются в среду, 24 мая, однако они будут незначительными.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что небольшая магнитная буря началась на Земле утром в среду, 10 мая. По словам метеоролога, буря завершится в ближайшие часы, однако магнитное поле планеты останется в слабовозмущенном состоянии до конца 10 мая.

