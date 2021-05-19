Ученые назвали необычное положительное свойство сардин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Употребление сардин два раза в неделю помогает предотвратить развитие сахарного диабета, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые, сообщает "Мир 24".
По словам специалистов, эта рыба является источником полезных жирных кислот, которые уменьшают уровень холестерина и кровяного давления.
В исследовании приняли участие 152 человека с преддиабетом. Добровольцев разделили на две группы. В рацион одной из групп добавили 200 граммов сардин в неделю. Участники ели эту рыбу с костями и кожей, поскольку в них содержится много кальция и витамина D.
Через год у 22% участников контрольной группы появился диабет. Среди тех, кто регулярно употреблял сардины, только 8% людей оставались уязвимыми к заболеванию. Также у второй группы повысился уровень "хорошего" холестерина, снизились триглицериды в крови и артериальное давление.
"Сардины не только доступны по цене и встречаются во многих магазинах, но и безопасны. Они помогают предотвратить развитие диабета 2 типа. Это огромное научное открытие", – подчеркнула автор исследования Диана Диас-Риццоло.
Ранее ученые из США и Канады сообщили, что в плодах авокадо содержится вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. Исследователи под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков – природных продуктов и пищевых добавок.
Ученые обратили внимание на то, что лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они стали искать вещество, которое могло бы подавлять этот фермент.
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