18:21Наука
Жители России не увидят солнечное затмение 20 апреля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители РФ не увидят гибридное солнечное затмение, потому что тень от Луны, закрывающей Солнце, не попадет на территорию России. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Ранее стало известно, что солнечное затмение ожидается в четверг, 20 апреля. Его особенность в том, что в зависимости от расположения страны оно будет выглядеть по-разному: где-то Солнце будет в кольце, а где-то – полностью закрыто Луной.
Рублева уточнила, что явление продлится с 04:34 и до 09:59 по московскому времени и что в целом гибридное затмение достаточно редкое.
Ранее астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина предупредила, что люди, рожденные с 17 по 23 апреля, с 19 по 25 июля, с 20 по 26 октября и с 17 по 23 января могут ощутить на себе влияние солнечного затмения. Каким именно оно будет, можно сказать лишь после анализа натальной карты конкретного человека. Однако точно известно, что влияние будет проявляться бурно и резко, но закончится достаточно быстро, заключила эксперт.
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