Астролог объяснила, кто ощутит на себе влияние солнечного затмения 20 апреля

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Влияние солнечного затмения 20 апреля могут в особой степени почувствовать люди, рожденные в определенные даты. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Затмение произойдет 20-го в 07:16 (мск) в знаке Овна. Астролог пояснила, что его влияние хоть и будет проявляться бурно и резко, но и закончится достаточно быстро.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Влияние этого затмения особо почувствуют люди, рожденные с 17 по 23 апреля, с 19 по 25 июля, с 20 по 26 октября и с 17 по 23 января. Но какого рода оно будет, можно сказать лишь при анализе натальной карты конкретного человека.

После этого уже 5 мая наступит лунное затмение. Временной промежуток между ними называется коридором затмений. "Данное время, тем более что оно совпадает с периодом ретро-Меркурия, принесет серьезные перемены в жизни людей. Особенно тех, чьи даты рождения я назвала", – рассказала астролог.

В связи с этим она посоветовала с 20 апреля по 5 мая не предпринимать ничего нового, а также не планировать на это время никаких хирургических и косметологических операций.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог При этом период идеально подходит для решения задач прошлого: хорошо вернуться к делам незаконченным или требующим переосмысления. А учитывая, что сейчас на Солнце и Луну будет благоприятно влиять Юпитер, время поможет активным и решительным реализовать самые смелые планы.

Время будет удачным для воплощения идей, связанных с искусством, интеллектуальной творческой работой, религией. Также хорошо будет улаживать юридические формальности, решать правовые вопросы, в том числе подавать какие-либо иски, отметила астролог.

Кроме того, она посоветовала заняться планированием и постановкой целей с 07:17 20 апреля по 05:32 21-го (московское время). Это будет период новолуния, и его особое влияние поспособствует реализации всех намеченных планов.

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