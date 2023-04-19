08:30Общество
Астролог объяснила, кто ощутит на себе влияние солнечного затмения 20 апреля
Фото: depositphotos/I_g0rZh
Влияние солнечного затмения 20 апреля могут в особой степени почувствовать люди, рожденные в определенные даты. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
Затмение произойдет 20-го в 07:16 (мск) в знаке Овна. Астролог пояснила, что его влияние хоть и будет проявляться бурно и резко, но и закончится достаточно быстро.
После этого уже 5 мая наступит лунное затмение. Временной промежуток между ними называется коридором затмений. "Данное время, тем более что оно совпадает с периодом ретро-Меркурия, принесет серьезные перемены в жизни людей. Особенно тех, чьи даты рождения я назвала", – рассказала астролог.
В связи с этим она посоветовала с 20 апреля по 5 мая не предпринимать ничего нового, а также не планировать на это время никаких хирургических и косметологических операций.
Время будет удачным для воплощения идей, связанных с искусством, интеллектуальной творческой работой, религией. Также хорошо будет улаживать юридические формальности, решать правовые вопросы, в том числе подавать какие-либо иски, отметила астролог.
Кроме того, она посоветовала заняться планированием и постановкой целей с 07:17 20 апреля по 05:32 21-го (московское время). Это будет период новолуния, и его особое влияние поспособствует реализации всех намеченных планов.
Ранее таролог, психолог Марианна Абравитова предупредила, что период вплоть до середины лета 2023 года будет неудачным для тех, кто решит инвестировать свои сбережения. Есть риск, что вложения не принесут прибыль или вовсе сгорят, отметила она.
Читайте также