Лауреатом Абелевской премии впервые стала женщина

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике американскому профессору Карен Уленбек. Она стала первой женщиной-лауреатом премии, сообщается на сайте. Профессор призналась, что была "напугана и потрясена" известием о присуждении награды.
Профессор Техасского университета в Остине Карен Уленбек удостоена награды за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем". В решении академии отмечается влияние работ Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику.
Она считается основательницей современного геометрического анализа – сферы математики, занимающейся изучением поверхностей, кривых и соединений. Ее работы поменяли современные представления о так называемых минимальных поверхностях, иллюстрацией которых служит, например, мыльный пузырь.
Методы, использованные Уленбек, стали стандартом для ученых в этой области. А написанная в соавторстве с Дэном Фридом книга "Инстантоны и четырехмерные многообразия" послужила учебником для новых поколений исследователей. Более того, работы Уленбек над калибровочной теорией теперь ключевые в понимании теории струн и общей теории относительности.
Уленбек – первая женщина, получившая "Абеля". В 2018 году обладателем Абелевской премии по математике стал профессор Института перспективных исследований Принстона Роберт Ленглендс. Ученого удостоили премии "за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел".
В 2017-м ее получил французский математик Ив Мейер. Исследователю вручили награду за работу в области вейвлетов – математической теории, имеющей прикладное значение, среди прочего, для обнаружения гравитационных волн, для компьютерных наук, сжатия данных, обработки изображений и так далее.
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