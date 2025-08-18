ACS: создан лед-желе, не превращающийся в воду при оттаивании

Фото: ucdavis.edu

Американские ученые создали новый материал, который назвали "желе-лед". Он не превращается в воду при оттаивании, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Американское химическое общество (ACS).

Автором разработки является аспирантка Калифорнийского университета в Дэвисе Цзяхань Цзоу. Совместно с научным руководителем, профессором Ганом Сунем, она смогла придумать простую технологию производства желейного льда, который на 90% состоит из воды, однако удерживает ее внутри пористой структуры гидрогеля, благодаря чему вода не вытекает.

"По эффективности охлаждения желе-лед достигает 80% от обычного, но при этом его можно многократно замораживать и использовать повторно", – рассказала исследовательница.

Материал может принимать любые размеры и формы. Лед-желе также не образует микропластик и не выделяет углекислый газ.

Технологию уже лицензировали. Ученые уверены, что в ближайшие годы материал начнут продавать в качестве экологичной альтернативы кубикам льда. В дальнейшем исследователи намерены распространить работу и на другие биополимеры, в числе которых соевые белки. Их планируют применять в создании съемных покрытий и каркасов для выращенного в лаборатории мяса.

Ранее в Донском государственном техническом университете разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере. Для его создания необходима часть клеток животного-донора. После получения их размножают в комфортных условиях, а когда процесс завершен, можно сделать мясо, которое похоже по вкусу на настоящее.

