"Известия": российские ученые смогли создать магниты из редкоземельных металлов

Фото: пресс-служба Уральского федерального университета

Ученые из Уральского федерального университета и Института физики металлов регионального отделения РАН с помощью 3D-печати смогли создать технологию производства магнитных материалов с редкоземельными элементами. Об этом сообщает газета "Известия".

Российские специалисты изготавливают магниты на базе неодима и железа, а за счет добавок редкоземельных элементов добиваются улучшенных свойств. К примеру, при включении празеодима, тербия и диспрозия получают материал, который выдерживает 200 градусов, а другие примеси позволяют изделиям работать при 550 градусах.

Во время беседы с изданием первый замдиректора частного учреждения "Наука и инновации" Алексей Дуб подчеркнул, что на данном этапе ученые исследуют магнитные эффекты на уровне нанометров. Использование 3D-печати позволяет добиться точности изготовления в несколько микрон.

Ученый отметил, что управление магнитными полями на таких масштабах дает возможность добиться совершенно новых энергетических показателей электромагнитных устройств.

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