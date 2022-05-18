SpaceX осуществила запуск еще 53 интернет-спутников Starlink

Фото: youtube.com/SpaceX

Партия из 53 интернет-спутников Starlink выведена на орбиту, сообщается на сайте компании SpaceX.

18 мая в 13:59 по московскому времени с космодрома Канаверал в штате Флорида состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 53 спутниками для обеспечения интернет-доступа.

По данным SpaceX, это уже пятый запуск для Falcon 9.

В апреле стало известно, что орбитальный транспортник Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю экипаж из космических туристов после 15 дней пребывания на борту Международной космической станции.

