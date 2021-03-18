Биологи выявили генетические отличия жирафа от других животных

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Группа ученых из Китая и Дании расшифровала геном жирафа. В своем исследовании эксперты отметили специфические генные мутации, характерные только для этого вида животных, сообщается в журнале Science Advances.

Одна из особенностей жирафов – более высокое кровяное давление (разница в два раза с человеком и другими животными), чтобы снабжать кровью высоко расположенную голову. Вместе с тем, их организм спокойно избегает сопутствующих побочных эффектов – таких как поражения сердечно-сосудистой системы или инсульты.

Кроме того, несмотря на высокую скорость роста, кости жирафа остаются плотными и прочными.

Ученые выяснили, что разница генетического строения заключается в гене FGFRL1. В качестве эксперимента они ввели выделенную часть генома подопытным мышам – у испытуемых уменьшились сердечно-сосудистые повреждения, а также уплотнились кости.

Еще одной особенностью жирафов исследователи назвали меньшую продолжительность сна. У этих животных, считают эксперты, гены, отвечающие за циркадные ритмы, подверглись сильному отбору, поэтому прерывистый цикл сна является для жирафов безопасным.

Несмотря на многие преимущества, геном жирафов понес и потери – так, эти животные обладают слабым обонянием и в основном полагаются на зрение.

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