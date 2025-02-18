Ученый Тихоцкий опроверг остановку вращения ядра Земли к 2040 году

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Внутреннее ядро Земли не остановится к 2040 году – оно просто будет синхронно вращаться с планетой. Об этом Москве 24 рассказал директор ИФЗ РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Тихоцкий.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на журнал Nature сообщили, что вращение внутреннего ядра Земли замедляется и может полностью остановиться к 2040 году. Уточняется, что оно играет важную роль в формировании магнитного поля.

По мнению Тихоцкого, информация в статье неправильно интерпретирована. Он уточнил, что внутреннее ядро Земли может вращаться не абсолютно синхронно с самой планетой: это связано с тем, что оно отделено от мантии и коры жидким ядром.

Ученый также добавил, что "в какие-то периоды ядро вращается чуть быстрее, в какие-то – чуть медленнее", а происходит это "из-за существования, видимо, некоего колебательного процесса".



Сергей Тихоцкий директор ИФЗ РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Речь идет не о том, что ядро остановится, а о том, что к 2040 году оно будет вращаться в точности синхронно с мантией. А потом опять станет вращаться чуть-чуть быстрее. Это представляет значительный академический интерес и не играет никакого значения в нашей жизни, потому что это очень тонкий эффект – его заметят лишь геофизики. И никакой опасности для людей и животных это не несет.

Тихоцкий добавил, что последний раз синхронное вращение внутреннего ядра с Землей наблюдалось в 1960-е годы.

Ранее сообщалось, что из-за ускорения вращения Земли в ближайшем будущем ученым придется вычесть одну секунду из мирового времени. По прогнозу главного научного сотрудника ВНИИФТРИ Виталия Пальчикова, изменения в расчетах придется провести примерно в 2029 году.