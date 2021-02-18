Ученые назвали симптомы онкологического заболевания

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Ученые заявили, что хрипота голоса, отвисшие веки и затрудненное глотание могут указывать на развитие онкологии, сообщает "Экспресс газета".

Специалисты заявили, что изменения в глазах могут говорить об онкологическом заболевании легких, а затрудненное глотание часто связано с раком пищевода. Также на развитие онкологии может указывать вздутый живот, уточнили специалисты.

Ранее эксперты британского Фонда борьбы с раком простаты заявили, что боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног может быть симптомом онкологии.

Другими признаками рака предстательной железы могут стать проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также наличие крови в семенной жидкости, уточнили специалисты.

