Ученые назвали симптомы онкологического заболевания

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Ученые заявили, что хрипота голоса, отвисшие веки и затрудненное глотание могут указывать на развитие онкологии, сообщает "Экспресс газета".
Специалисты заявили, что изменения в глазах могут говорить об онкологическом заболевании легких, а затрудненное глотание часто связано с раком пищевода. Также на развитие онкологии может указывать вздутый живот, уточнили специалисты.
Ранее эксперты британского Фонда борьбы с раком простаты заявили, что боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног может быть симптомом онкологии.
Другими признаками рака предстательной железы могут стать проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также наличие крови в семенной жидкости, уточнили специалисты.
"Москва сегодня": выделены гранты на внедрение инноваций в лечении онкологии у детей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: