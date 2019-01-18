Москвичи не увидят "кровавую" Луну из-за облаков

Москвичи не смогут увидеть лунное затмение утром 21 января из-за облачной погоды, сообщили в центре погоды "Фобос".
Предстоящей ночью через Москву пройдет холодный фронт, который принесет резкое понижение температуры и сильные осадки.
К утру субботы ожидается до -9... -10 градусов в Москве. В ночь на воскресенье похолодает до -12... -15 градусов. В воскресенье же придет резкое потепление – до +3... +5 градусов.
Вместе с этим с запада подойдет очередной циклон. Небосвод будет закрыт облаками.
Полное затмение Луны, видимое на территории России, произойдет в понедельник, 21 января, с 06:34 до 09:51. В этот момент Луна будет проходить по орбите близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится на 8%.
"Кровавой" Луна станет из-за того, что зайдет в тень Земли, но не пропадает полностью. Солнечные лучи преломляются в атмосфере, и тень получается красноватой.
Следующее лунное затмение произойдет 7 сентября 2025 года.
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