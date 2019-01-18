Жители Москвы и Петербурга увидят "кровавую" Луну

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Жители Санкт-Петербурга и Москвы смогут увидеть лунное затмение утром 21 января, рассказала "Интерфаксу" заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

Явление можно будет наблюдать с 07:45 до 08:45 при благоприятной погоде. Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию.

"Кровавой" Луна станет из-за того, что зайдет в тень Земли, но не пропадает полностью. Солнечные лучи преломляются в атмосфере, и тень получается красноватой.

Цвет тени зависит от состояния атмосферы, поэтому точно предсказать, какого оттенка будет Луна, невозможно. Если есть какие-либо загрязнения, цвет будет темнее.

Следующее лунное затмение произойдет 7 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что 17 и 18 января россияне смогут наблюдать сближение Луны и ярчайшей звезды созвездия Телец – Альдебарана.