Москва увидит сближение Луны и Альдебарана

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Россияне смогут наблюдать сближение Луны и ярчайшей звезды созвездия Телец – Альдебарана 17 и 18 января, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Небесная пара сблизится после заката Солнца над южным горизонтом. 17 января в 21:20 их будет разделять чуть больше градуса, что составляет расстояние в два видимых диаметра Луны.

Альдебаран можно различить по характерному красноватому оттенку. В ясную погоду на зимнем небе можно разглядеть и другие яркие звезды: Капеллу, Бетельгейзе, Ригель, Процион и Сириус.

Ранее для Московского планетария разработали мобильное приложение. В настоящее время его тестируют. Приложение будет доступно в магазинах Android и iOS уже весной.