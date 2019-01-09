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07:52

Мобильное приложение разработали для Московского планетария

технологии

07:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильное приложение разработали для Московского планетария. В настоящее время его тестируют. Приложение будет доступно в магазинах Android и iOS уже весной. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

"Пользователи сервиса будут первыми узнавать об актуальных астрономических событиях и мероприятиях, которые проводят для детей и взрослых наши астрономы, а также совершать самостоятельные путешествия по космической экспозиции музея", – рассказали в пресс-службе, передает портал мэра и правительства Москвы.

В приложении также будет доступен навигатор по музею, с помощью которого можно будет самостоятельно знакомиться с экспозицией музея и выбирать маршруты. Кроме того, в приложении можно будет посмотреть календарь астрономических событий и посетить виртуальную библиотеку с бесплатным научно-познавательными лекциями и статьями о космосе.

В 2018 году Московский планетарий посетили 1,1 миллиона человек. За год в планетарии провели около пяти тысяч экскурсий, среди которых обзорная экскурсия по классическому музею Урании, по интерактивному музею "Лунариум" и тематическая экскурсионная программа "Постижение космоса".

В конце ноября 2018 года Московский планетарий отметил свое 89-летие. На момент открытия (в 1929 году) он был первым в России. Столичный планетарий – один из самых больших в мире. При его проектировании архитекторы использовали природную форму яйца.

Ранее специалисты планетария сообщили, что 21 января москвичи смогут увидеть первое в 2019 году полное лунное затмение: диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12. Астрономы отмечают, что для наблюдений понадобятся бинокли и телескопы, но при подходящей погоде рассмотреть Луну можно будет без специальной оптики. Затмение будет продолжаться с 06:34 до 09:51. Лунные затмения происходят при условии полнолуния и когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В тот момент, когда наша планета отбрасывает тень на Луну, спутник приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление еще называют кровавой или красной Луной.

технологии

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