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10:35

Более миллиона человек посетили Московский планетарий в 2018 году

город

10:35

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий в 2018 году посетили 1,1 миллиона человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея сообщает Агентство "Москва".

За год в планетарии провели около пяти тысяч экскурсий, среди которых обзорная экскурсия по классическому музею Урании, по интерактивному музею "Лунариум" и тематическая экскурсионная программа "Постижение космоса".

В новогодние праздники, со 2 по 8 января, Московский планетарий работает без выходных. Посетителей ждут экскурсии, квесты, образовательные лекции и работа в лаборатории.

В конце ноября Московский планетарий отметил свое 89-летие. На момент открытия (в 1929 году) он был первым в России. Столичный планетарий – один из самых больших в мире. При его проектировании архитекторы использовали природную форму яйца.

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